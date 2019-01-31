Кузбасский торговый центр эвакуировали из-за задымления

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-31T08:09:56+03:00

В результате ЧП никто не пострадал Фото: 2 ГИС

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Вечером 30 января торговый центр «Чайка» в городе Прокопьевске эвакуировали из-за задымления. Причиной эвакуации стало пригоревшее масло.

Около 20.50 залы торгового центра наполнили едким дымом. Все посетители и персонал вышли на улицу, на место прибыли пожарные расчеты.

- Во фритюрнице пригорело масло, от этого произошло задымление в торговом центре. Пожарные все проверили, провели дымоудаление, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. После проведенных работ торговый центр вернулся к штатному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU