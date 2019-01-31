Стало известно, кто пострадал в аварии с маршруткой и грузовиком в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-31T08:52:03+03:00

В момент аварии в пассажирском автобусе находились восемь человек

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В полиции рассказали подробности аварии с маршрутным такси и грузовиком в Новокузнецке. В момент столкновения в ПАЗе было восемь пассажиров, двое получили травмы.

Авария произошла около 23.00 на улице Разведчиков. Предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель грузовика.

- 48-летний водитель грузовика «Скания» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автобусу, находившемуся на главной дороге, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в момент столкновения в маршрутном такси находились восемь пассажиров, два из которых были травмированы.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU