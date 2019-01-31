Стало известно, кто пострадал в аварии с маршруткой и грузовиком в Новокузнецке
В полиции рассказали подробности аварии с маршрутным такси и грузовиком в Новокузнецке. В момент столкновения в ПАЗе было восемь пассажиров, двое получили травмы.
Авария произошла около 23.00 на улице Разведчиков. Предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель грузовика.
- 48-летний водитель грузовика «Скания» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автобусу, находившемуся на главной дороге, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в момент столкновения в маршрутном такси находились восемь пассажиров, два из которых были травмированы.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU