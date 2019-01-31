2019-01-31T11:54:05+03:00
Общество

Власти Кемерова готовятся к поломкам автобусов

Горожан предупредили о возможных отклонениях в расписании пассажирского транспорта в холода
Екатерина БОРМОТОВА
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Справочная служба УЕЗТУ в дни морозов будет работать с 07.00 до 24.00Справочная служба УЕЗТУ в дни морозов будет работать с 07.00 до 24.00Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровские власти готовят пассажирский транспорт к работе в сорокоградусные морозы. Горожан предупредили, что в расписании работы автобусов могут быть отклонения.

По данным УЕЗТУ, в городе усилены ремонтные и аварийные бригады, а также подготовлены резервные автобусы на случай поломки рейсовых. Кроме того, на транспортных предприятиях областного центра ведутся дополнительные инструктажи с водителями о работе в условиях резкого похолодания и сильных морозов. Отдел контроля УЕЗТУ провел ревизию отопления салонов и водительских мест, проверил работу печей и радиаторов.

- В условиях резких перепадов температур возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта. Получить достоверную информацию о его работе можно, позвонив в справочную службу УЕЗТУ по телефону: 57-46-57, - сообщили в городской администрации.

Уточняется, что в первую декаду февраля, когда ожидаются сорокоградусные морозы, справочно-информационная служба будет работать в усиленном режиме – с 7.00 до 24.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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