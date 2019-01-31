2019-01-31T09:15:24+03:00
Происшествия

В Кузбассе в ДТП погибла женщина

Смертельное ДТП произошло в Новокузнецком районе
Екатерина РОМАНОВА
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Утром 31 января в Новокузнецком районе на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Междуреченск» случилось ДТП, в котором погибла пассажирка одного из автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 08:50 на 163 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Междуреченск», неподалеку от Атоманова. По словам очевидцев, здесь столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2115.

- В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно0транспортного происшествия, - прокомментировали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. – В результате аварии на месте ДТП скончалась пассажирка автомобиля ВАЗ-2115, женщина 1963 года рождения. По остальным возможным пострадавшим сведения уточняются.

Кузбасская Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим и боковой интервал, избегать резких маневров и учитывать погодные условия во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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