2019-01-31T10:15:49+03:00
Общество

Валуев назначен новым главврачом новокузнецкой больницы

31 января нового главврача представили персоналу 29 больницы
Екатерина РОМАНОВА
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ГКБ№29. Фото: http://www.ros-vel.ruГКБ№29. Фото: http://www.ros-vel.ru
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В четверг, 31 января, сотрудникам Новокузнецкой городской клинической больницы №29 представили нового главврача – Вадима Валуева.

Вадим Валуев сменил на руководящем посту Игоря Раткина, руководившего больницей с 2002 года. Информацию о смене главврача подтвердили в территориальном управлении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Кроме того, сообщение о новом главном враче уже появилось на сайте ГКБ№19. Причины кадровых перестановок будут озвучены позже.

К слову, у Вадима Валуева имеется опыт руководящей работы: с августа 2011 года до недавнего времени он возглавлял «Узловую больницу на станции Новокузнецк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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