Валуев назначен новым главврачом новокузнецкой больницы
В четверг, 31 января, сотрудникам Новокузнецкой городской клинической больницы №29 представили нового главврача – Вадима Валуева.
Вадим Валуев сменил на руководящем посту Игоря Раткина, руководившего больницей с 2002 года. Информацию о смене главврача подтвердили в территориальном управлении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Кроме того, сообщение о новом главном враче уже появилось на сайте ГКБ№19. Причины кадровых перестановок будут озвучены позже.
К слову, у Вадима Валуева имеется опыт руководящей работы: с августа 2011 года до недавнего времени он возглавлял «Узловую больницу на станции Новокузнецк».
ИСТОЧНИК KP.RU