2019-01-31T10:36:43+03:00
Общество

В Кузбассе переиздадут региональную Красную книгу

Третье издание выйдет к 300-летию открытия Кузбасса
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе переиздадут региональную Красную книгу к 300-летию открытия Кузбасса. Над третьем изданием будут работать два года.

Как рассказал начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, работать над созданием новой кузбасской Красной книги будут ученые из Московского государственного университета, Московского педагогического госуниверситета, Томского госуниверситета, КемГУ, Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН и Кузбасского ботанического сада. Среди ученых будут эксперты по летучим мышам, насекомым специалисты по стрекозам, ихтиологии и орнитологи.

Презентация новой Красной Книги намечена на 2021 год. Книга будет состоять из двух томов: «Растения» и «Животные». За два года ученым предстоит составить список редких и нуждающихся в охране видов растений и животных, проработать базу данных их локализации, подготовить иллюстративные материалы и написать очерки. Тираж издания составит тысячу экземпляров. Она будет распространена по библиотекам, школам и вузам области и краеведческим музеям.

Отметим, что Красная книга Кемеровской области выпускалась в 2000 и 2012 году. Сейчас в книгу входят 165 видов растений и 135 видов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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