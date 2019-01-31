СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-31T11:25:59+03:00

В Новокузнецком районе при пожаре погибла пожилая женщина. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

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Накануне в селе Николаевка, что в Новокузнецком районе, в одном из частных домов случился пожар. Последствия пожара трагичны: погибла хозяйка дома.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Пасечная села Николаевка поступило в 16:49 . на место незамедлительно выдвинулись семь человек и две единицы техники. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь в 17:25.

- На момент прибытия первого подразделения из окон дома вырывалось пламя. В результате пожара обгорела мебель и оконный блок на общей площади 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительной причиной пожара специалисты называют замыкание проводки – об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса..

Однако точную причину еще только предстоит установить. Когда пожар был потушен, в сгоревшем доме было обнаружено тело 69-летней хозяйки дома. Скорее всего она погибла, отравившись продуктами горения. На месте работали следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU