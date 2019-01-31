Ночью в Кузбассе похолодает до -45 градусов

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-31T12:18:37+03:00

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В ночь на 1 февраля в Кузбассе будет очень холодно: местами температура будет опускаться до -45 градусов. В среднем же по области ожидается 30-35 градусов мороза.

В ночь с 31 января на 1 февраля на территории области ожидается -30…-35 градусов. На юге области будет немного теплее: лишь -23…-28 градусов, а вот по северу температура воздуха может достигать отметки в -45 градусов.

Днем 1 февраля воздух прогреется до -25…-30 градусов. При этом на севере области по-прежнему будет холоднее: до 37 градусов мороза. А на юге – лиши до -23.

Кузбассовцев просят подготовиться к аномальным морозам. Так, сотрудники ГИБДД призывают воздержаться от дальних поездок, а если это невозможно, заранее подготовьтесь к поездке. Проверьте исправность автомобиля, заряд сотового телефона, возьмите с собой теплые вещи и будьте предельно внимательны на дороге.

Готовятся к резкому похолоданию и коммунальщики и энергетики. Они уже приняли все необходимые меры для стабильной работы объектов жизнеобеспечения и котельных. В департаменте ЖКХ Кузбасса уточнили, что всего в регионе действует 800 аварийно-восстановительных бригад и два областных отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU