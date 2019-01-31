Портфель привлеченных средств Кемеровского филиала Россельхозбанка превысил 23,8 миллиарда рублей
Прирост за 2018 год составил 10,5 процентов. Основную долю роста от общего объема привлеченных средств обеспечили срочные вклады населения, которые составляют в общем портфеле 43,9 процентов. В 2018 году в филиале физическими лицами открыто 12,4 тысяч депозитов на общую сумму 5,9 миллиардов рублей.
В декабре 2018 года для клиентов Россельхозбанка запущен новый продукт «Накопительный счет». Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере 5 процентов годовых в рублях РФ, 1 процента годовых в долларах США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день.
Более подробная информация: г. Кемерово, пр. Советский, 8а, (3842) 34-56-94, 34-56-93, а также во всех точках продаж Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк».
Реклама.
Реклама.
ИСТОЧНИК KP.RU