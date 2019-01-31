2019-01-31T12:40:37+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Портфель привлеченных средств Кемеровского филиала Россельхозбанка превысил 23,8 миллиарда рублей

Объем привлеченных средств физических лиц на 1 января 2019 года превысил 10,4 миллиарда рублей
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прирост за 2018 год составил 10,5 процентов. Основную долю роста от общего объема привлеченных средств обеспечили срочные вклады населения, которые составляют в общем портфеле 43,9 процентов. В 2018 году в филиале физическими лицами открыто 12,4 тысяч депозитов на общую сумму 5,9 миллиардов рублей.

В декабре 2018 года для клиентов Россельхозбанка запущен новый продукт «Накопительный счет». Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере 5 процентов годовых в рублях РФ, 1 процента годовых в долларах США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день.

Более подробная информация: г. Кемерово, пр. Советский, 8а, (3842) 34-56-94, 34-56-93, а также во всех точках продаж Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк».

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровские хирурги удалили опухоль мозга школьнику
Ночью в Кузбассе похолодает до -45 градусов
В Новокузнецком районе при пожаре погибла пожилая женщина
В Кузбассе переиздадут региональную Красную книгу
Валуев назначен новым главврачом новокузнецкой больницы
На разрезе в Кузбассе перевернулся самосвал
В Кузбассе в ДТП погибла женщина
Власти Кемерова готовятся к поломкам автобусов
Стало известно, кто пострадал в аварии с маршруткой и грузовиком в Новокузнецке
Кузбасский торговый центр эвакуировали из-за задымления
Юная новокузнечанка сломала руку по дороге в школу
Большегруз и маршрутка столкнулись на дороге в Новокузнецке
В Кемерове 26 человек тушили токарный цех и гараж
Илья Середюк поручил эффективнее применять снегоуборочную технику
В Юрге владелец магазина в подвале снес стену и разобрал фундамент
Житель Приморья признался в минировании больниц и школ в Кузбассе и России