Портфель привлеченных средств Кемеровского филиала Россельхозбанка превысил 23,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-31T12:40:37+03:00

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Прирост за 2018 год составил 10,5 процентов. Основную долю роста от общего объема привлеченных средств обеспечили срочные вклады населения, которые составляют в общем портфеле 43,9 процентов. В 2018 году в филиале физическими лицами открыто 12,4 тысяч депозитов на общую сумму 5,9 миллиардов рублей.

В декабре 2018 года для клиентов Россельхозбанка запущен новый продукт «Накопительный счет». Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере 5 процентов годовых в рублях РФ, 1 процента годовых в долларах США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день.

Более подробная информация: г. Кемерово, пр. Советский, 8а, (3842) 34-56-94, 34-56-93, а также во всех точках продаж Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк».

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ИСТОЧНИК KP.RU