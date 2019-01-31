Кемеровские хирурги удалили опухоль мозга школьнику

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-31T12:59:30+03:00

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В Кемерове врачи провели сложнейшую операцию на мозге 9-летнего пациента. Они удалили опухоль.

Юный пациент поступил в Областную детскую клиническую больницу 9 декабря. Его состояние было тяжелым: в глазах двоилось, болела голова, ребенок с трудом передвигался. Оказалось, что у мальчика опухоль головного мозга.

Чтобы помочь пациенту, хирурги детской клиники объединились с коллегами из Областной клинической больницы имени Беляева. Они провели 13-часовую операцию, в ходе которой смогли удалить опухоль без повреждения жизненно важных зон мозга ребенка. Позже мальчику потребовались хирургические вмешательства на трахее и желудке – необходимо было нормализовать функцию дыхания и возможность нормально есть.

Как рассказали в Областной детской клинической больнице, через месяц мальчик смог вновь самостоятельно дышать, глотать, садиться и передвигаться. Теперь ему предстоит пройти поэтапную реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU