Кемеровские хирурги удалили опухоль мозга школьнику
В Кемерове врачи провели сложнейшую операцию на мозге 9-летнего пациента. Они удалили опухоль.
Юный пациент поступил в Областную детскую клиническую больницу 9 декабря. Его состояние было тяжелым: в глазах двоилось, болела голова, ребенок с трудом передвигался. Оказалось, что у мальчика опухоль головного мозга.
Чтобы помочь пациенту, хирурги детской клиники объединились с коллегами из Областной клинической больницы имени Беляева. Они провели 13-часовую операцию, в ходе которой смогли удалить опухоль без повреждения жизненно важных зон мозга ребенка. Позже мальчику потребовались хирургические вмешательства на трахее и желудке – необходимо было нормализовать функцию дыхания и возможность нормально есть.
Как рассказали в Областной детской клинической больнице, через месяц мальчик смог вновь самостоятельно дышать, глотать, садиться и передвигаться. Теперь ему предстоит пройти поэтапную реабилитацию.
ИСТОЧНИК KP.RU