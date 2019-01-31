В Кузбассе после драки в кафе скончался мужчина

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-31T13:25:41+03:00

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В Междуреченске в ночь на 26 января произошла драка в одном из местных кафе. В результате конфликта скончался 44-летний местный житель – дочь ищет свидетелей трагедии.

Конфликт, переросший в драку, произошел в кафе «Султан». Дочь погибшего распространила в Сети информацию, что у отца была сломана подъязычная кость, нос и разбита губа. Травмы привели к смерти мужчины.

«Я лично осматривала руки своего отца, он ни разу даже не ударил этого «парня». Моя мать учитель, слабая женщина, осталась без любимого мужчины. У него остались двое детей и новорожденная внучка», - написала девушка.

Дочь погибшего добавила, что ищет свидетелей того ночного конфликта, который привел к трагедии.

- По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Оно расследуется, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU