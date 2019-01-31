2019-01-31T13:53:00+03:00
Происшествия

Кемеровчанин сломал знакомому ребра за 2,5 тысячи рублей

Мужчина отказался возвратить долг
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина отказался вернуть двухтысячный долг и попал на больничную койкуМужчина отказался вернуть двухтысячный долг и попал на больничную койку
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В Кемерове местный житель сломал знакомому ребра из-за долга. Мужчина отказался возвратить ему 2,5 тысячи рублей.

В полицию поступило сообщение из больницы, куда за помощью обратился 26-летний горожанин. У мужчины диагностировали перелом ребер и многочисленные ушибы.

Полицейским мужчина рассказал, что его избил знакомый – ранее судимый 35-летний местный житель. Накануне он пришел к потерпевшему, чтобы забрать долг – 2,5 тысячи рублей. Однако вернуть долг тот не смог. После этого знакомый избил его.

Полицейские задержали злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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