2019-01-31T14:00:33+03:00
Происшествия

Поиграть и пострелять: В Кузбассе воры украли ружье и игровую приставку

Также они украли телефон и телевизор
Екатерина РОМАНОВА
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Поиграть и пострелять: В Кузбассе воры украли ружье и игровую приставку. Фото: архив КППоиграть и пострелять: В Кузбассе воры украли ружье и игровую приставку. Фото: архив КП
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Все самое ценное – пневматическое ружье, игровую приставку, телефон и телевизор – украли из одной из квартир в Междуреченске воры.

В гости к одному из жителей Междуреченска зашел его знакомый вместе со своим другом. Мужчины немного пообщались, а потом гости ушли. Спустя некоторое время хозяин квартиры и сам ушел из дома, а когда вернулся, с ужасом обнаружил, что кто-то проник в его квартиру через окно. О том, что незваные гости прихватили с собой игровую приставку, телевизор, телефон и пневматическое ружье, мужчина сообщил в полицию.

Совсем скоро сотрудники полиции вышли на след злоумышленников: ими оказались вчерашние гости. К слову, ранее уже судимые. Позже они признались, еще бюудучи в гостях один из подельников оставил приоткрытой створку стеклопакета, а когда хозяин жилища покинул квартиру, злоумышленники забрались в его дом. Часть вещей они сдали в комиссионный магазин в соседнем городе.

Все, что воры похитили, удалось найти и вернуть хозяину. А злоумышленникам предстоит ответить за свой поступок по всей строгости закона. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, каждый из них может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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