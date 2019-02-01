В Новокузнецке рабочий украл из квартиры золото на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:03 2019-02-01T03:22:22+03:00

Драгоценности он взял в счет своей работы

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В Новокузнецке ремонтник украл из квартиры золото на 100 тысяч рублей. Мужчина был неволен размером гонорара и решил его увеличить.

В отдел полиции «Центральный» позвонила 39-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения, которые хранилась в шкатулке. Оказалось, что накануне кражи в квартире завершили ремонт рабочие. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Стражи порядка нашли подозреваемого, которым оказался 47-летний мастер-отделочник, который трудился у потерпевшей. Он рассказал, что украшения он похитил в счет оплаты за ремонт, поскольку его не устроил размер гонорара, который выплатила хозяйка.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Часть украденного удалось вернуть хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU