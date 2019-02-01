Житель Кузбасса обокрал магазин с кастетом и ножом

СЕГОДНЯ 04:00 2019-02-01T04:33:56+03:00

Вор не знал, что кастет и тычковый нож запрещено носить. Фото: Росгвардия

Изменить размер текста: A A

В Прокопьевске 25-летний мужчина попытался обокрасть магазин с кастетом и ножом. Его задержали бойцы Росгвардии.

Днем экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из сетевого магазина на проспекте Строителей в Прокопьевске. Группа задержания немедленно прибыла на место. Рядом с кассой бойцы задержали 25-летнего мужчину. Охранники магазина рассказали, что покупатель пытался сбежать с неоплаченной электроникой на сумму более 3 000 рублей. Кражу удалось заметить по видеокамерам.

При досмотре у задержанного нашли запрещенные предметы: оказались металлический кастет и тычковый нож.

– В свое оправдание уроженец Прокопьевска рассказал, что долгое время проживал за пределами Российской Федерации и не знаком с местным законодательством, – отметили в областном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU