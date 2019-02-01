«Открой окошко!»: Мэр Новокузнецка настиг «криворукого» водителя углевоза

СЕГОДНЯ 05:12 2019-02-01T05:21:20+03:00

Сергей Кузнецов призвал к чистым и безопасным перевозкам угля. Фото: страница мэра в соцсети

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитал на дороге «криворукого» водителя углевоза. Видео своей борьбы с перевозчиком градоначальник выложил в instagram.

На опубликованный в соцсети кадрах мэр Новокузнецка догоняет небольшой грузовик с углем, который небрежно прикрыт брезентом. Поравнявшись с кабиной грузовика на светофоре, Сергей Кузнецов привлекает внимание водителя.

«Открой окошко! Ты видишь, что у тебя?», – говорит мэр. Водитель окно не открывает и лишь растерянно машет руками, а затем отворачивается.

«И снова возвращаюсь к теме перевозки угля по нашим дорогам! Считаю, если не обращать на это внимание, то скоро не только большие углевозы будут участниками дорожного движения на наших дорогах, но и вот такие криворукие углеперевозчики и гужевые повозки»,– написал под видео глава Новокузнецка.

Мэр добавил, что большие партии угля должны доставляться вагонами, а малые доставки должны быть чистыми и безопасными. Кузнецов отметил, что вскоре такие нормы могут появиться в правилах благоустройства.

Напомним, что в начале января Сергей Кузнецов возмутился перевозкой угля по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU