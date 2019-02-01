Новокузнечанин из-за невнимательности насмерть сбил пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 05:40 2019-02-01T05:40:08+03:00

Новокузнечанин мог избежать ДТП, если бы смотрел на дорогу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Новокузнецке местный житель предстанет перед судом из-за своей невнимательности. Мужчина не заметил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре», и сбил его насмерть.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре прошлого года на улице Моховой. 49-летний новокузнечанин двигался за рулем автомобиля Skoda Octavia. Вблизи нерегулируемого перехода он отвлекся от дороги и не заметил человека, переходящего проезжую часть по «зебре». В результате автомобиль наехал на пешехода – 50-летний мужчина погиб на месте.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения – санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. В ходе следствия было установлено, что водитель мог избежать ДТП, если бы не отвлекся от дороги, повернув голову в сторону. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU