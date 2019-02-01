Лжесотрудник банка из Москвы похитил у кузбассовца 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-01T06:01:38+03:00

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В Кузбассе расследуется еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». В этот раз сотрудники полиции ищут лжеработника банка, который похитил у кузбассовца более 400 тысяч рублей.

В полицию обратился 49-летний житель Осинников. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка и сообщил, будто с его счета предпринята попытка несанкционированного списания средств. Звонивший предложил алгоритм действий, который поможет обезопасить сбережения кузбассовца – мужчина поверил и выполнил все требования. Однако вскоре ему пришла смс о списании со счета более 400 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело. Уже известно, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU