Россельхозбанк направил на развитие Новгородской области 34,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:54 2019-02-01T07:54:01+03:00

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Председатель Правления РСХБ Борис Листов провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

Стороны обсудили вопросы развития сельского хозяйства и расширения сотрудничества между РСХБ и Правительством области, в частности, упрощение процедуры получения кредитов с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона.

- Новгородская область уверенно наращивает объемы производства сельскохозяйственной продукции. В регионе активно развиваются ключевые отрасли: молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, растениеводство, перерабатывающая промышленность, что делает АПК региона привлекательным для инвесторов. В 2018 году Банк профинансировал новгородских аграриев на сумму 2 миллиарда рублей, из них 0,8 миллиарда рублей предоставлены на проведение сезонных работ, - подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Россельхозбанк работает в Новгородской области с 2000 года. За это время РСХБ направил на ее развитие 34,6 миллиарда рублей, из них более 22,1 миллиарда рублей было выдано клиентам АПК.

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ИСТОЧНИК KP.RU