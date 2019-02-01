Кемерово оказался на втором месте по превышению эпидпорога по гриппу среди российских городов

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-01T06:50:51+03:00

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кемерове превышен на 72,7 процента

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В Кемерове продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в областном центре превышен на 72,7 процента.

По данным Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева Минздрава России, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 и 61 исследуемых городов. При этом Кемерово стоит на втором месте по превышению – в областном центре заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога на 72,7 процента. Больше только в Улан-Удэ – 166,7 процента. На третьем месте Барнаул – 51, процента, на четвертом Томск – 36,3 процента, на пятом Новосибирск – 35,2 процента.

«На этой неделе с 21 по 27 января) показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом составил 774,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тысяч населения, что выше недельного эпидемического порога (612,0) на 26,5 процента», - говорится в документе.

Таким образом, можно говорить, что в конце января продолжилась тенденция увеличения заболеваемости гриппом – особенно среди школьников и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU