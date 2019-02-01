2019-02-01T07:13:13+03:00
Происшествия

Житель Прокопьевска украл мотоцикл, чтобы продать в начале мотосезона

Кража произошла в частном секторе
Екатерина БОРМОТОВА
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Прокопчанин поблагодарил полицейских, вернувших ему любимого железного коняПрокопчанин поблагодарил полицейских, вернувших ему любимого железного коня
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В Прокопьевске местный житель украл мотоцикл со двора в частном секторе. Мужчина планировал его продать с наступлением мотосезона.

В полицию обратился прокопчанин, который сообщил, что с его двора пропал мотоцикл стоимостью 35 тысяч рублей. Злоумышленник перепилил трос, которым транспортное средство было пристегнуто к забору.

По подозрению в совершении серии угонов был задержан ранее судимый 27-летний горожанин. По месту его жительства полицейские обнаружили похищенный мотоцикл. Мужчина признался, что планировал продать его с наступлением мотосезона.

Прокопчанин стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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