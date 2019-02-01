Житель Прокопьевска украл мотоцикл, чтобы продать в начале мотосезона
Кража произошла в частном секторе
Прокопчанин поблагодарил полицейских, вернувших ему любимого железного коня
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В Прокопьевске местный житель украл мотоцикл со двора в частном секторе. Мужчина планировал его продать с наступлением мотосезона.
В полицию обратился прокопчанин, который сообщил, что с его двора пропал мотоцикл стоимостью 35 тысяч рублей. Злоумышленник перепилил трос, которым транспортное средство было пристегнуто к забору.
По подозрению в совершении серии угонов был задержан ранее судимый 27-летний горожанин. По месту его жительства полицейские обнаружили похищенный мотоцикл. Мужчина признался, что планировал продать его с наступлением мотосезона.
Прокопчанин стал фигурантом уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU