Ночью в Кузбассе сгорел подержанный Opel

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-01T07:32:19+03:00

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В ночь на 1 февраля в Прокопьевском районе сгорел Opel Astra 2007 года выпуска. Спасатели ликвидировали пламя, но восстановлению машина не подлежит.

Сигнал о возгорании в припаркованном автомобиле на улице Центральной села Терентьевское поступил в оперативные службы в 03.03. На место выехали два пожарных подразделения.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль был полностью объят пламенем. В результате обгорел салон, моторный отсек, багажник и сгорели четыре колеса. Предварительная причина – неисправность электрооборудования транспортного средства, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар бил ликвидирован в 03.15 силами шести сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU