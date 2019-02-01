Неравнодушные новокузнечане спасли женщину из-под колес автобуса
В Новокузнецке вечером 31 января произошел инцидент, который мог закончиться трагедией: горожанка поскользнулась и упала под колеса автобуса. Благо, на выручку ей подоспели стоящие на остановке женщины, которые подняли ее с дороги.
Случай произошел на остановке «Дворец Алюминщиков» около 18.00.
«Две женщины буквально «вытащили» меня из под колес автобуса N345. На остановке скользко. Я поскользнулась и упала с бордюра прямо под колеса автобуса. Две женщины быстро подбежали и подняли меня, - написала горожанка Татьяна.
Женщина поблагодарила своих спасительниц, отметив, что в Новокузнецке живут «прекрасные, добрые и отзывчивые люди».
ИСТОЧНИК KP.RU