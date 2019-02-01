Неравнодушные новокузнечане спасли женщину из-под колес автобуса

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-01T08:02:08+03:00

Новокузнечанка поскользнулась на остановке и оказалась под колесами автобуса Фото: Екатерина РОМАНОВА

Горожанка поскользнулась на остановке и упала на дорогу

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В Новокузнецке вечером 31 января произошел инцидент, который мог закончиться трагедией: горожанка поскользнулась и упала под колеса автобуса. Благо, на выручку ей подоспели стоящие на остановке женщины, которые подняли ее с дороги.

Случай произошел на остановке «Дворец Алюминщиков» около 18.00.

«Две женщины буквально «вытащили» меня из под колес автобуса N345. На остановке скользко. Я поскользнулась и упала с бордюра прямо под колеса автобуса. Две женщины быстро подбежали и подняли меня, - написала горожанка Татьяна.

Женщина поблагодарила своих спасительниц, отметив, что в Новокузнецке живут «прекрасные, добрые и отзывчивые люди».

ИСТОЧНИК KP.RU