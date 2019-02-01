Пассажир ВАЗа получил серьезную травму в аварии с Chevrolet в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-01T08:38:42+03:00

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В Кемерове днем 31 января столкнулись ВАЗ-2114 и Chevrolet Orlando. В результате серьезную травму получил пассажир отечественного авто.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.50 в районе дома №51 на улице Гагарина. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что отечественная легковушка получила значительные повреждения со стороны передней двери. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал 19-летний водитель ВАЗа.

- Водитель ВАЗ-2114 при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с иномаркой. В результате травмы получил 19-летний пассажир отечественного авто, - сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пассажир находится на стационарном лечении, у него диагностировали перелом костей таза. Водитель иномарки, 39-летняя женщина, не пострадала.

В Госавтоинспекции призывают водителей учитывать скорость согласно конкретным дорожным условиям, держать дистанцию до едущего впереди транспорта и соблюдать боковой интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU