2019-02-01T09:20:07+03:00
Общество

Анну Цивилеву ужаснул вид кузбасской больницы

Председатель попечительского совета рассказала о проблемах медучреждения в своем Instagram
Екатерина БОРМОТОВА
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По словам Анны Цивилевой, медучреждение находится в ужасном состоянииПо словам Анны Цивилевой, медучреждение находится в ужасном состоянии
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Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области посетила Прокопьевскую городскую больницу №1 и ужаснулась ее видом. О проблемах медучреждения Анна Цивилева рассказала в своем Instagram.

«Сюда везут пациентов для оказания неотложной медицинской помощи. Старое, не ремонтированное помещение, с обвалившейся штукатуркой, устаревшей мебелью и оборудованием – жуткое, удручающее зрелище. Жалко людей, которые вынуждены лечиться в таких условиях, сочувствую врачам, которым приходится работать ежедневно в стенах этого «лечебного» учреждения», - написала Цивилева.

Она добавила, что встречалась с главврачом учреждения – Евгением Беловым, которого назначили на эту должность в декабре прошлого года. Анна Цивилева отметила, что ему предстоит привести больницу в надлежащий вид. В свою очередь, попечительский совет обещает помогать. Междучреждению уже выделили деньги, на которые были приобретены четыре прикроватных монитора, необходимых для слежения за основными функциями жизнедеятельности у тяжелых пациентов.

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- Мы очень много сделали, не все пока получается, но этого и следовало ожидать. Потому что такой ритм, который мы задали, к нему надо еще привыкнуть. Надо всем приработаться, надо всему научиться, но все равно результат впечатляющий. Пройдет еще немного времени, и мы, весь Кузбасс, будем работать как часы и будем ставить перед собой еще более высокие планки. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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