2019-02-01T09:50:44+03:00
Происшествия

Кузбасский чиновник получил крупный штраф за взятку в 20 тысяч рублей

Также мужчине запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина просил "откаты" с муниципальных контрактов на фейерверкиМужчина просил "откаты" с муниципальных контрактов на фейерверки
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В Кемеровской области осудили чиновника, который получил взятку в размере 20 тысяч рублей. Мужчина требовал «откат» за договоры на поставку фейерверков.

В четверг, 31 января, мировой судья города Бело вынес обвинительный приговор начальнику муниципального казенного учреждения «Управление Культуры, молодежной политики и спорта» Краснобродского городского округа. Мужчину признали виновным в получении взятки.

В апреле и мае 2016 года начальник Управления предложил руководителю коммерческой организации сотрудничество. Чиновник обещал контракт на демонстрацию фейерверков и поставку пиротехники для проведения праздников. В свою очередь, коммерческая организация должна была перечислять ему 10 процентов от каждого контракта.

- Всего было заключено два контракта, обвиняемому поступило 20 тысяч рублей. В ходе расследования он признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Суд признал чиновника виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде штрафа. Мужчина должен заплатить 200 тысяч рублей. Кроме того, два года он не сможет занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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