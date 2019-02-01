Экстремальных температур не было: Синоптики рассказали, как в Кузбассе прошла ночь на 1 февраля
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, в каких районах области прошедшей ночью было холоднее всего. Лютый холод опустился на север Кузбасса.
Как отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, экстремальных температур этой ночью зафиксировано не было. На восемь утра холоднее всего оказалось в Мариинске, здесь столбики термометров опустились почти до -39 градусов.
Примерно столько же было в Тяжине и Тайге. При этом синоптики не исключают, что при прояснениях температура здесь могла быть еще ниже.
- В центральной части области было -33,-35 градусов. крайний юг был в довольно комфортных температурах: в Таштаголе столбики показали -20, в Усть-Кабырзе -21, - отметила собеседница издания.
ИСТОЧНИК KP.RU