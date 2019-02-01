В Кемерове на Заречной загорелся двухквартирный дом
В Кемерове на улице Заречной-2 загорелся двухквартирный дом. Происшествие произошло около 13.00 пятницы, 1 февраля.
- Из-за деревьев был виден густой дым. Потом мимо меня пронеслись три пожарные машины, - рассказал «Комсомольской правде» кемеровчанин Денис.
Позже в редакцию прислали фотографии с места происшествия.
Как рассказали изданию в главном управлении регионального МЧС, на Заречной-2 горел двухквартирный дом, в котором никто не проживает.
- В данный момент огонь ликвидирован. В результате пожара обгорел пол на площади шесть квадратных метров. От МЧС привлекались 13 сотрудников и три единицы техники, - сообщили в ведомстве.
Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU