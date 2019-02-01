2019-02-01T10:45:08+03:00
Происшествия

В Кемерове на Заречной загорелся двухквартирный дом

Специалисты устанавливают причину пожара
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате пожара в доме обгорел полВ результате пожара в доме обгорел полФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове на улице Заречной-2 загорелся двухквартирный дом. Происшествие произошло около 13.00 пятницы, 1 февраля.

- Из-за деревьев был виден густой дым. Потом мимо меня пронеслись три пожарные машины, - рассказал «Комсомольской правде» кемеровчанин Денис.

Позже в редакцию прислали фотографии с места происшествия.

Как рассказали изданию в главном управлении регионального МЧС, на Заречной-2 горел двухквартирный дом, в котором никто не проживает.

- В данный момент огонь ликвидирован. В результате пожара обгорел пол на площади шесть квадратных метров. От МЧС привлекались 13 сотрудников и три единицы техники, - сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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