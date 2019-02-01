Кемеровчане рассчитались в шести магазинах картой незнакомого пенсионера

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-01T11:04:02+03:00

Мужчины нашли платежное средство и не смогли пройти мимо

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Жители Кемеровского района нашли банковскую карту, воспользоваться которой можно было без пин-кода. Мужчины рассчитались ею в шести магазинах и оказались фигурантами уголовного дела.

В полицию Кемерова обратился 70-летний местный житель. Он рассказал, что с его банковской карты, которой можно было пользоваться без пин-кода, украли 11 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что потерял карту на улице, а когда получил сообщения о списании средств, тут же заблокировал ее. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Кемеровского района.

- Найдя чужую карту, подельники посетили шесть магазинов, где с ее помощью рассчитались за покупки, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU