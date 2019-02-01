Из Кемерова запустят туристический маршрут до Таная
Из Кемерова запускают туристический маршрут до горнолыжного курорта у предгорья Салаирского кряжа. Первый рейс до Таная состоится 3 февраля.
Как рассказали в администрации Кемеровской области, автобусный рейс будет функционировать в экспериментальном режиме. Первый рейс отправится 3 февраля. Далее маршрут состоится 9, 17 и 23 февраля.
От кемеровского автовокзала автобус будет отправляться в 08.00, от горнолыжного курорта – в 16.00. Стоимость поездки в одну сторону составит 350 рублей. При покупке билетов туда и обратно туристам обещают скидку в 20 рублей. При этом комплект горнолыжного снаряжения можно будет провести бесплатно.
По информации департамента транспорта и связи Кемеровской области, специалисты намерены отслеживать востребованность маршрута в феврале, чтобы определить его судьбу на март. Информация о выполнении рейсов дополнительно появится на сайте ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
ИСТОЧНИК KP.RU