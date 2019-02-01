2019-02-01T11:28:57+03:00
Общество

Из Кемерова запустят туристический маршрут до Таная

Стоимость поездки туда-обратно составит 680 рублей
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В феврале кемеровчане смогут добраться до Таная на туристическом автобусе Фото: горнолыжный курорт "Танай"В феврале кемеровчане смогут добраться до Таная на туристическом автобусе Фото: горнолыжный курорт "Танай"
Изменить размер текста:

Из Кемерова запускают туристический маршрут до горнолыжного курорта у предгорья Салаирского кряжа. Первый рейс до Таная состоится 3 февраля.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, автобусный рейс будет функционировать в экспериментальном режиме. Первый рейс отправится 3 февраля. Далее маршрут состоится 9, 17 и 23 февраля.

От кемеровского автовокзала автобус будет отправляться в 08.00, от горнолыжного курорта – в 16.00. Стоимость поездки в одну сторону составит 350 рублей. При покупке билетов туда и обратно туристам обещают скидку в 20 рублей. При этом комплект горнолыжного снаряжения можно будет провести бесплатно.

По информации департамента транспорта и связи Кемеровской области, специалисты намерены отслеживать востребованность маршрута в феврале, чтобы определить его судьбу на март. Информация о выполнении рейсов дополнительно появится на сайте ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Когда кузбассовцам ждать самую холодную ночь февраля
На кемеровском заводе погибли двое рабочих
В Кузбассе мужчина упал с пятого этажа
Грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами в Новокузнецком районе
Кемеровчане рассчитались в шести магазинах картой незнакомого пенсионера
В Кемерове на Заречной загорелся двухквартирный дом
Экстремальных температур не было: Синоптики рассказали, как в Кузбассе прошла ночь на 1 февраля
Кузбасский чиновник получил крупный штраф за взятку в 20 тысяч рублей
Анну Цивилеву ужаснул вид кузбасской больницы
Пассажир ВАЗа получил серьезную травму в аварии с Chevrolet в Кемерове
Неравнодушные новокузнечане спасли женщину из-под колес автобуса
Россельхозбанк направил на развитие Новгородской области 34,6 миллиарда рублей
Ночью в Кузбассе сгорел подержанный Opel
Житель Прокопьевска украл мотоцикл, чтобы продать в начале мотосезона
Кемерово оказался на втором месте по превышению эпидпорога по гриппу среди российских городов
Лжесотрудник банка из Москвы похитил у кузбассовца 400 тысяч рублей
Новокузнечанин из-за невнимательности насмерть сбил пешехода на «зебре»
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
«Открой окошко!»: Мэр Новокузнецка настиг «криворукого» водителя углевоза
Житель Кузбасса обокрал магазин с кастетом и ножом
В Новокузнецке рабочий украл из квартиры золото на 100 тысяч рублей