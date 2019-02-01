Из Кемерова запустят туристический маршрут до Таная

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-01T11:28:57+03:00

В феврале кемеровчане смогут добраться до Таная на туристическом автобусе Фото: горнолыжный курорт "Танай"

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Из Кемерова запускают туристический маршрут до горнолыжного курорта у предгорья Салаирского кряжа. Первый рейс до Таная состоится 3 февраля.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, автобусный рейс будет функционировать в экспериментальном режиме. Первый рейс отправится 3 февраля. Далее маршрут состоится 9, 17 и 23 февраля.

От кемеровского автовокзала автобус будет отправляться в 08.00, от горнолыжного курорта – в 16.00. Стоимость поездки в одну сторону составит 350 рублей. При покупке билетов туда и обратно туристам обещают скидку в 20 рублей. При этом комплект горнолыжного снаряжения можно будет провести бесплатно.

По информации департамента транспорта и связи Кемеровской области, специалисты намерены отслеживать востребованность маршрута в феврале, чтобы определить его судьбу на март. Информация о выполнении рейсов дополнительно появится на сайте ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU