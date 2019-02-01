В Кузбассе мужчина упал с пятого этажа
Он скончался в больнице
Мужчина скончался на операционном столе
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В Кемеровской области 34-летний мужчина упал с пятого этажа. Спасти его не удалось.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Дзержинского в Калтане. Здесь с балкона квартиры на пятом этаже упал 34-летний мужчина. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали ему кататравму, ушиб грудной клетки и переломы. Спасти мужчину врачам не удалось – он скончался на операционном столе, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».
В обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU