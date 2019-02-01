На кемеровском заводе погибли двое рабочих

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-01T12:24:00+03:00

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На заводе «Кемеровский домостроительный комбинат» 1 февраля обнаружили тела двух работников. На месте работают следователи.

Инцидент произошел днем 1 февраля. Около 14.00 в следственные органы поступило сообщение о том, что в помещении бетонно-смесительного узла Кемеровского ДСК обнаружены тела 26-летнего мастера и 46-летнего слесаря. По данному факту проводится доследственная проверка.

- По предварительной информации, в утреннее время напарники поднялись на верхнюю площадку бетонно-смесительного узла, а потом перестали выходить на связь. Коллеги обнаружили их на полу без сознания, вынесли из помещения и вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медицинские работники спасти работников не смогли, во время реанимационных мероприятий они скончались, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на заводе работает следственно-оперативная группа. Сотрудники МЧС обследуют помещение – им предстоит определить наличие в воздухе химических веществ и степень их опасности для жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU