Когда кузбассовцам ждать самую холодную ночь февраля

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-01T13:11:22+03:00

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Синоптики рассказали, когда кузбассовцам стоит ожидать самую холодную февральскую ночь. Столбики термометров опустятся до -45 градусов.

- Сегодня у нас самая холодная ночь. По области ожидается -40,-45, в Кемерове – до -42, местами -31,-36 – такая температура больше относится к югу региона. Дневная температура 2 февраля составит -28,-33 градуса, по югу до -24, в Кемерове ожидается -30,-32, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет западный слабый ветер, преимущественно без осадков, туман и дымка.

- Морозы связаны с затоком холодной арктической воздушной массы. Арктический антициклон объединяется с Сибирским антициклоном. За счет того, что они оба мощные, происходит процесс выхолаживания. Задержится эта недвижимая воздушная масса над нашим регионом на несколько дней, - добавила собеседница издания.

Отмечается, что 3 и 4 февраля ночные отметки также могут понижаться до -40 градусов. Дневные температуры будут в пределах -25,-30, местами теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU