2019-02-02T04:06:27+03:00
Происшествия

В Новокузнецке супруги обокрали квартиру своего собутыльника

Они похитили музыкальный центр, ноутбук и утюг
Екатерина БОРМОТОВА
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Супруги распивали спиртное со знакомым и похитили у него ключи от квартирыСупруги распивали спиртное со знакомым и похитили у него ключи от квартиры
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В Новокузнецке супружеская пара обворовала квартиру, где проживал их собутыльник. Ранее супругов уже судили за имущественные преступления.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее квартиры пропали музыкальный центр, ноутбук и утюг. В ходе оперативных мероприятий личности подозреваемых в краже были установлены. Ими оказались ранее судимые 29-летняя женщина и ее 32-летний супруг.

Как выяснили полицейские, накануне супруги распивали спиртное со своим знакомым, у которого похитили ключи от квартиры. Позже они пришли в чужой дом и, воспользовавшись ключом, вынесли музыкальный центр, ноутбук и утюг. Украденные вещи они продали, а деньги потратили, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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