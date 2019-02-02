СЕГОДНЯ 04:29 2019-02-02T04:29:28+03:00

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В Кемерове в пятницу состоялось расширенное заседание коллегии областной прокуратуры. В нем принял участие губернатор Сергей Цивилев.

Во время заседания прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров сообщил, что в 2018 году уровень преступности в Кузбассе снизился на семь процентов. По его словам, в этом есть и заслуга областной прокуратуры.

В 2018 году в сфере надзора за исполнением федерального законодательства прокуратура выявила более 40 тысяч нарушений, к административной ответственности привлекли 3958 лиц, кроме того, возбуждено 143 уголовных дела. Также специалисты выявили более 10 тысяч нарушений законов, которые затрагивают права несовершеннолетних: к дисциплинарной и административной ответственности привлекли свыше 2,6 тысячи лиц.

Благодаря работе прокуроров в прошлом году погашена многомиллионная задолженность по заработной плате – люди получили свыше 450 миллионов рублей. Также в экономической отрасли региона устранена задолженность государственных и муниципальных заказчиков перед хозяйствующими субъектами. Общая сумма долга превысила 440 миллионов рублей. В сфере охраны окружающей среды ликвидировано 49 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.

Приоритетными направлениями деятельности областной прокуратуры в 2019 году останутся защита и восстановление прав граждан на оплату и безопасные условия труда, охрана прав несовершеннолетних, инвалидов и ветеранов, соблюдение прав предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU