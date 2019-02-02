2019-02-02T05:02:24+03:00
Общество

В Кемерове вновь ввели режим «черного неба»

Предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу
Екатерина БОРМОТОВА
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Причиной режима "черного неба" стал антициклон - из-за отсутствия ветра вредные вещества скапливаются в воздухеПричиной режима "черного неба" стал антициклон - из-за отсутствия ветра вредные вещества скапливаются в воздухеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове вновь ввели режим неблагоприятных метеоусловий, или «черного неба». Всем предприятиям областного центра на время действия режима рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

В связи с тем, что в Кемерове установилась морозная безветренная погода, было принято решение о вводе в городе режима «черного неба». Всем предприятиям было рекомендовано задействовать мероприятия по сокращению выбросов в воздух по режиму N1. Предварительно, режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать 1 и 2 февраля.

Напомним, кемеровские синоптики ранее предупреждали о существенном похолодании – до -45 градусов по ночам. Днем в регионе ожидается температура в пределах -30,-32 градусов. Лютые морозы, пришедшие в Кузбасс с Арктики, по данным метеорологов, задержатся на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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