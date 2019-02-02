27 пожарных тушили частным дом и гараж в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:22 2019-02-02T06:22:00+03:00

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Накануне вечером в Кемерове огонь уничтожил частный жилой дом. К счастью, в момент пожара в доме никого не было.

Вечером 1 февраля, в 20:38 на пульт диспетчера поступил сигнал: очевидцы сообщали о том, что горит частный дом на улице Мечты в Промышленновском районе города Кемерово. На место чрезвычайного происшествия тут же выдвинулись 27 пожарных и шесть единиц техники. Огонь так разбушевался, что локализовать возгорание удалось лишь в 21:49, а полностью ликвидировать – в 22:26. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области, от огня пострадал сам дом, надворные постройки и гараж.

Очевидцы сообщают, что в момент пожара в доме никого не было. Само здание было построено совсем недавно, летом, и хозяева лишь иногда приезжали проведать дом.

- Дом сгорел дом дотла, - сообщает Даша Фатеева, очевидеца пожара. – Хозяев дома не было, и животных у них тоже не было. Дом был новый, без мебели еще.

Точные причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU