Кемеровский ДСК окажет помощь семьям погибших рабочих

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-02T07:09:27+03:00

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Руководство «Кемеровского домостроительного комбината» окажут всю необходимую помощь семьям погибших накануне двоих рабочих.

Трагедия на комбинате случилась 1 февраля. Около двух часов дня в помещении бетонно-смесительного узла Кемеровского ДСК были обнаружены тела двух рабочих – 26-летнего мастера и 46-летнего слесаря. Как сообщили на предприятии, согласно наряду, в это время мужчины должны были производить работы в другом месте. Сейчас следователи устанавливают причины смерти и обстоятельства случившегося. Руководство же предприятия окажет необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, по факту гибели двоих рабочих проводится доследственная проверка. Уже установлено, что утром напарники поднялись на верхнюю площадку бетонно-смесительного узла и вскоре после этого перестали выходить на связь. Позже коллеги обнаружили их на полу без сознания. Мужчин вынесли из помещения, вызвали скорую помощь несмотря на усилия врачей, рабочие скончались во время реанимационных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU