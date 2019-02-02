Кузбассовец устроил друзьям праздник на краденые деньги

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-02T07:40:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Березовского неожиданно получил в распоряжение банковскую карту. От радости он накупил своим друзьям подарков. Увы, карта оказалась чужой, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

У 47-летнего жителя города Березовского гостил приятель. Хозяин дома настолько доверял своему знакомому, что даже дал ему свою банковскую карту, чтобы тот сходил в магазин за продуктами. Приятель вернулся с покупками, но карту хозяину не вернул, а оставил себе. В течение нескольких дней он продолжал пользоваться картой и тратил средства на подарки для друзей. В конце концов, он потратил около восьми тысяч рублей, опустошив карту. К тому времени владелец карты уже обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию.

Нечистого на руку приятеля задержали. Он не стал отпираться и признал свою вину. Теперь мужчине грозит наказание за мошенничество. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, злоумышленник может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU