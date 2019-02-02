В Кемерове столкнулись маршрутка и автобус

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-02T09:46:22+03:00

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В субботу, 2 февраля, в Кемерове столкнулись маршрутное такси и пассажирский автобус. Фотографии поврежденных автобусов очевидцы выложили в социальные сети.

Утром в субботу, 2 февраля, в Кемерове на проспекте Ленина столкнулись маршрутное такси, следовавшее по маршруту №33т, и пассажирский автобус под номером 19к. На фотографиях, которые очевидцы разместили в социальных сетях, видно, что у маршрутного такси со стороны водителя вылетело лобовое стекло. Информации о пострадавших в ДТП нет.

У маршрутного такси со стороны водителя вылетело лобовое стекло. Фото: vk.com, "Регион 42".

Пользователи соцсетей с возмущением отнеслись к ДТП: на улице морозы под -40 градусов, а из-за сошедших с линии автобусов уехать до нужного места горожанам станет сложнее. Впрочем, нашлись и те, кто попытался с юмором отнестись к ситуации. «Прижались, греются…» - написал одни из комментаторов соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU