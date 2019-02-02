В Кемерове столкнулись маршрутка и автобус
В субботу, 2 февраля, в Кемерове столкнулись маршрутное такси и пассажирский автобус. Фотографии поврежденных автобусов очевидцы выложили в социальные сети.
Утром в субботу, 2 февраля, в Кемерове на проспекте Ленина столкнулись маршрутное такси, следовавшее по маршруту №33т, и пассажирский автобус под номером 19к. На фотографиях, которые очевидцы разместили в социальных сетях, видно, что у маршрутного такси со стороны водителя вылетело лобовое стекло. Информации о пострадавших в ДТП нет.
У маршрутного такси со стороны водителя вылетело лобовое стекло. Фото: vk.com, "Регион 42".
Пользователи соцсетей с возмущением отнеслись к ДТП: на улице морозы под -40 градусов, а из-за сошедших с линии автобусов уехать до нужного места горожанам станет сложнее. Впрочем, нашлись и те, кто попытался с юмором отнестись к ситуации. «Прижались, греются…» - написал одни из комментаторов соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU