Увидел жилет – остановись: Кузбассовцы на трассе подают сигналы бедствия

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-02T10:50:38+03:00

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Кузбасские водители сигнализируют о том, что попали в беду на трассе, вывешивая желтые жилеты на кабину грузовика, фуры или даже автобуса. Информацией о таком способе по

Автомобилисты всегда поддерживают друг друга, особенно в такие холода, которые пришли в Кузбасс: ночью в Кузбассе было -45 градусов, а местами столбики термометров преодолели отметки в -50 градусов. В такую погоду даже малейшая неисправность автомобиля может привести к трагедии, именно поэтому на дороге нужно поддерживать друг друга. К этому призывают пользователи социальных сетей, распространяя информацию, как можно помочь водителю, оказавшемуся в сложной ситуации.

Призывы помогать друг другу размещены в социальных сетях. Фото: социальные сети.

Кузбасские автомобилисты, попавшие в беду, вывешивают на кабины своих автомобилей желтые жилеты. Это означает, что им необходима срочная помощь. Если вы видите такой сигнал бедствия, не оставьте человека в беде, остановитесь. Возможно, это спасет чью-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU