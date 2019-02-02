Сурок из Кузбасса не проснулся в День сурка

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-02T11:42:18+03:00

Буся из «Томской Писаницы» так и не увидел свою тень

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Сурок Буся, живующий в «Томской Писанице», отказался просыпаться в День сурка. Видимо, в такие морозы он решил поспать подольше.

О том, что сурок Буся проспал свой собственный праздник, сообщается на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» музея-заповедника «Томская Писаница».

- Наш сурок Буся крепко спит и просыпаться в свой официальный праздник не планирует. Отмечают его традиционно в США и Канаде, - сообщает музей-заповедник. - У нас похолоднее будет! Рановато прерывать спячку. Сами посмотрите, что творится. Пусть Буся отсыпается!

Сотрудники музея-заповедника считают, что Буся проснется не раньше марта - тогда-то гости «Томской Писаницы» и увидятся с ним.

К слову, согласно приметам, если сурок выходит из норки в пасмурный день и не видит своей тени, весна будет ранней. А вот в солнечный день сурок хоть и видит свою тень, но пугается яркого света и убегает обратно в норку. В этом случае говорят, что зима продлится еще месяца полтора. Так что даже если бы сурок Буся и проснулся в 40-градусные морозы, тени бы он своей все равно не увидел: 2 февраля в Кузбассе хоть и морозно, но солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU