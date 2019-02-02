Кузбассовец угнал у бывшего работодателя два автомобиля

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-02T13:42:37+03:00

Сотрудники полиции пока нашли только один из угнанных автомобилей. Фото: архив КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Два автомобиля – УАЗ и ГАЗель – угнал кузбассовец у своего бывшего работодателя. Ущерб, причиненный предприятию, превысил 700 тысяч рублей.

Представитель одного из кузбасских предприятий в сентябре 2018года обратился в дежурную часть отдела МВД России по Прокопьевскому району и заявил, что ночью пропали два автомобиля – УАЗ и ГАЗель, которые находились на территории предпрпиятия. Один из автомобилей – ГАЗель – свкоре удалось обнаружить в Прокопьевске – злоумышленники спрятали его в лесопосадках. Также удалось установиться личность и задержать причастного к краже человека. Как оказалось, злоумышленник когда-то работал на предприятии, откуда были похищены транспортные средства.

Подозреваемого задержали, а вот второй автомобиль пока не найден. Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, сейчас следователи устанавливают возможных сообщников преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU