В Кузбассе из-за морозов отменяют междугородние автобусы

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-02T14:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Морозы, пришедшие в Кузбасс в первые дни февраля, стали причиной отмены ряда автобусных рейсов. Кузбассовцы уже испытали сложности с тем, чтобы уехать в другой город как на межрегиональных маршрутах, так и по области.

В течение всего дня, 2 февраля, из Кемерова сложно было уехать в направлении Киселевска и Прокопьевска: многие дневные рейсы были отменены. Однако вечерний автобус до Киселевска, который отправляется в путь в 18:20, вышел на Линию. Были отменены несколько дневных рейсов до Юрги, а вот в 19:00 в этом направлении можно уехать. Не получилось уехать днем и пассажирам автобуса, следующего до Томска – отправился в путь лишь рейс в 17:10. Отменен рейс из Кемерова в Белокуриху, а автобусы в Красноярск, которые идут в 20:00 и 20:45, будут стыковаться, то есть отправятся в паре. Сложно было добраться до Толмачева: утренний и дневной рейсы были отменены, а вот в 22:30 еще можно уехать.

- В большинстве случаев рейсы пришлось отменить из-за того, что предприятия не предоставили автобусы, - уточнили в справочной автовокзала. Также специалисты автовокзала отметили, что прежде, чем планировать поездку в другой город при таких низких температурах, лучше всего заранее позвонить в справочную. Службу.

В Новокузнецке также из-за морозов не все междугородние и межрегиональные автобусы выполняют рейсы. Так, отменены рейсы в Белокуриху (в 22:40), в Томск (в 22:50 и 23:50), а также в Барнаул на 23:00. Из-за отмены рейсов сложно уехать в Кемерово. Не все автобусы отправятся в дорогу и 3 февраля. Так, отменяется автобус в Красноярск, в Новосибирск (в 07:00), в Кемерово (в 07:30 и 12:30), в Томск (в 10:10) и в Новосибирск (в 11:30).

ИСТОЧНИК KP.RU