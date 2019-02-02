2019-02-02T17:48:11+03:00
Происшествия

В Шерегеше в гараже одного из отелей сгорели два автомобиля

Пожар тушили 12 пожарных
Екатерина РОМАНОВА
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В Шерегеше в гараже одного из отелей сгорели два автомобиля. Фото: vk.com, "Шерегеш онлайн"В Шерегеше в гараже одного из отелей сгорели два автомобиля. Фото: vk.com, "Шерегеш онлайн"
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В субботу, 2 февраля, днем в Шерегеше в одном из отелей случился пожар. Туристы были напуганы густым дымом, который поднимался над отелем.

Днем в субботу, 2 февраля, туристы, приехавшие отдохнуть в Шерегеш, были обеспокоены клубами густого черного дыма, который поднимался над отелем «Alpen Club», что на улице Туристической. Как оказалось, здесь случился пожар. Сигнал о возгорании на подземной парковке поступил на пульт диспетчера в 14:25.

- На момент прибытия первого подразделения на подземной стоянке горели два автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара у автомобиля Toyota Land Cruiser2016 года выпуска выгорел салон. А у автомобиля Mazda x9 оплавился бампер.

Пожар тушили 12 человек. Фото: vk.com, "Шерегеш онлайн"

Пожар тушили 12 человек. Фото: vk.com, "Шерегеш онлайн"

В 15:00 пожар был локализован, а в 15:30 – потушен силами 12 человек при использовании трех единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства электрооборудования. К счастью, при пожаре пострадали только автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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