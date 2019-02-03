В «Томской Писанице» из-за морозов перенесли фестиваль «Дух приключений»

СЕГОДНЯ 04:13 2019-02-03T04:13:17+03:00

Гостей ждут на праздник, когда станет немного теплее

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Первый этнографический фестиваль «Дух приключений», который был запланирован на 9 февраля в музее-заповеднике «Томская Писаница», пришлось перенести на неделю. Причиной тому стали сильные морозы.

Все запланированные мероприятия во время фестиваля должны проходить на улице. Однако долго находиться на открытом воздухе попросту опасно, так что организаторы решили не рисковать здоровьем участников и перенесли проведение фестиваля с 9 на 16 февраля.

16 февраля, в субботу, гости, собравшиеся на Поляне праздников, отправятся во времена освоения Аляски. Им предстоит увидеть почти настоящие снежные жилища северных народов, поучаствовать в гонка на собачьих упряжках, пройти квест «Король Аляски» и даже самостоятельно построить снежный дом при помощи деревянного ножа!

- В день проведения фестиваля, 16 февраля, будет действовать акция «Праздничный автобус», - сообщили в музее-заповеднике. - При покупке комплексного билета «Томская Писаница» предлагает бесплатный комфортный проезд до музея и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU