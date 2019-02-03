2019-02-03T05:29:18+03:00
Общество

В Кузбассе разыскивают молодого мужчину невысокого роста

Сергей Пузырников пропал 28 января
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Пузырников пропал 28 января. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Сергей Пузырников пропал 28 января. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают Сергея Александровича Пузырникова, пропавшего 28 января.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, 27-летний Сергей Пузырников ушел из дома в селе Конево Беловского района 28 января в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в серую куртку, черную шерстяную кофту, синюю толстовку, темно-синие болоньевые штаны и серые ботинки.

Если вам известно местонахождение Сергея Пузырникова,сообщите об этом по телефонам: 8-800-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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