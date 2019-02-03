Супруги из Кемерова пытались похитить флакон с дорогими духами
В Кемерове супруги пытались обворовать супермаркет косметики. Они хотели вынести из магазина духи за 10 тысяч рублей, но были остановлены администратором.
В полицию обратилась продавец магазина косметики и парфюмерии. Она рассказала, что мужчина и женщина пытались вынести из торгового зала духи стоимостью 10 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что двое посетителей зашли в магазин, где женщина указала спутнику на марку парфюма. Пара положила его в сумочку и попыталась покинуть помещение, однако на выходе их остановила администратор супермаркета. Женщина выхватила товар, однако преступникам удалось скрыться.
Полицейским удалось их задержать – оказалось, что мужчина и женщина являются супругами. Они признались, что хотели украсть духи, чтобы потом перепродать их, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU