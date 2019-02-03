Супруги из Кемерова пытались похитить флакон с дорогими духами

СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-03T06:12:01+03:00

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В Кемерове супруги пытались обворовать супермаркет косметики. Они хотели вынести из магазина духи за 10 тысяч рублей, но были остановлены администратором.

В полицию обратилась продавец магазина косметики и парфюмерии. Она рассказала, что мужчина и женщина пытались вынести из торгового зала духи стоимостью 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что двое посетителей зашли в магазин, где женщина указала спутнику на марку парфюма. Пара положила его в сумочку и попыталась покинуть помещение, однако на выходе их остановила администратор супермаркета. Женщина выхватила товар, однако преступникам удалось скрыться.

Полицейским удалось их задержать – оказалось, что мужчина и женщина являются супругами. Они признались, что хотели украсть духи, чтобы потом перепродать их, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU