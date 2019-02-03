2019-02-03T07:01:16+03:00
Происшествия

Кузбассовец ударил соседа шилом и забрал его телевизор

Мужчина пытался остановить налетчика, но был ранен
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбассовец ударил соседа шилом, чтобы забрать его имущество и продуктыКузбассовец ударил соседа шилом, чтобы забрать его имущество и продуктыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Прокопьевске местный житель стал жертвой грабителей, которые жили с ним по соседству. Во время ограбления один из налетчиков ударил мужчину шилом.

В полицию обратился житель частного сектора. Он рассказал, что, вернувшись домой, застал двух незнакомцев, которые выносили из его жилища вещи. Мужчина попытался прогнать налетчиков, но один из них ударил его шилом в ногу. Горожанин не смог дальше оказать сопротивление: налетчики вынесли телевизор, игровую приставку, часы и продукты и скрылись.

В течение получаса полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Ими оказались отец и ранее судимый 26-летний сын, которые проживали на соседней улице с заявителем. Часть похищенного у горожанина имущества полицейские нашли в надворных постройках, принадлежащих задержанным, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Младший из фигурантов на время следствия заключен под стражу. Похищенное имущество возвращено владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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