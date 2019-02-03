Хоккеист из Кузбасса в составе сборной России стал чемпионом мира

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-03T07:48:39+03:00

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Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом. Свою лепту в общую победу внесли и хоккеисты из Кемеровской области.

В шведском Венерсборге 2 февраля прошла финальная игра чемпионата мира. Сборная России взяла золото, переиграв команду Швеции в дополнительное время. Встреча закончилась счетом 6:5 (1:3. 4:2, 1:0).

Свою лепту в победу российской сборной внесли и кузбасские спортсмены. Так, на групповой стадии ЧМ-2019 два матча провел нападающий хоккейного клуба «Кузбасс» Владимир Каланчин. В пяти матчах, в том числе в финальном, сыграл Максим Василенко – воспитанник кемеровской школы русского хоккея. Сейчас Василенко, по данным ХК «Кузбасс», выступает за московское «Динамо».

Стоит отметить, что в прошлом году победу на чемпионате мира по хоккею с мячом также праздновала сборная России. Мало того, золото чемпионата было нашим в 2013 и 2014 годах. Следующий чемпионат состоится в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU